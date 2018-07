DAX legt kräftig zu - Autowerte vorne

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.464,29 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Autowerte wie Volkswagen und Daimler setzten sich mit Zugewinnen von um die vier Prozent an die Spitze der Kursliste.

VW hatte angekündigt, schon im nächsten Jahr mit E-Autos Carsharing an ausgewählten Städten in Deutschland anzubieten. Gegen den Trend im Minus waren dagegen Vonovia und Henkel mit Abschlägen von über einem Prozent. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1702 US-Dollar (+0,33 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur