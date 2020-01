DAX legt kräftig zu - Auto-Aktien gegen den Trend im Minus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX noch einmal kräftig zugelegt, das Allzeithoch vom Mittwoch aber nicht übertroffen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.576,68 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Da fiel die Wirecard-Aktie mit einem Plus von vier Prozent kurz vor Handelsende gar nicht übermäßig auf, auch dahinter konnten sich Aktien von RWE und Fresenius Medical Care mit einem Zugewinn von jeweils gut drei Prozent sehen lassen.

Ganz anders sah es bei den Autowerten aus: Der Zulieferer Continental verlor gegen den Trend bis kurz vor Handelsende über drei Prozent, auch Daimler und BMW waren zu diesem Zeitpunkt im Minus. Als Grund wurden eine allgemein schwache Branchenstimmung und Sorgen vor neuen Zöllen aus den USA genannt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1024 US-Dollar (-0,28 Prozent).

