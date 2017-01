DAX legt am Mittag etwas zu - Inflation im Euroraum steigt weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag leichte Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.705 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,19 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine der Deutschen Bank, der Deutschen Börse und von Volkswagen.

Die Aktien von Henkel, Fresenius Medical Care und Merck sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Das statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) hatte am Dienstag nach einer Schnellschätzung mitgeteilt, dass die jährliche Inflation im Euroraum im Januar 2017 bei 1,8 Prozent liegen werde. Marktbeobachter hatten mit einem etwas niedrigeren Wert gerechnet. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,07 US-Dollar (+0,04 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.198,57 US-Dollar gezahlt (+0,26 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,99 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur