DAX legt am Mittag deutlich zu - Infineon vorne

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag deutliche Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.650 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Rückenwind kommt am Montag aus China.

Dort läuft die Wirtschaft aktuellen Konjunkturdaten zufolge besser als erwartet. Zudem ist zuletzt die Hoffnung der Anleger auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China wieder gestiegen. An der Spitze der Kursliste stehen am Mittag die Anteilsscheine von Infineon, Thyssenkrupp und Continental stark im Plus. Die Aktien der Deutschen Lufthansa, von Eon und von RWE rangieren gegenwärtig entgegen dem Trend im Minus am Ende der Liste. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich zugelegt und mit einem Stand von 21.509,03 Punkten geschlossen (+1,43 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1235 US-Dollar (+0,04 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur