DAX legt am Mittag zu - Versorger-Aktien nach Atomsteuer-Urteil vorne

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.725 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,28 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine der Energieversorger Eon und RWE stark im Plus.

Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht die von 2011 bis 2016 erhobene Kernbrennstoffsteuer für mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig erklärt. Die Steuereinnahmen aus der Brennelementesteuer betrugen für den Bundeshaushalt insgesamt mehr als sechs Milliarden Euro. Die Atomkonzerne hoffen wegen des Urteils auf eine Rückerstattung. Die Aktien von Bayer, Volkswagen und Fresenius Medical Care rangieren gegenwärtig am Ende der Liste.

Foto: über dts Nachrichtenagentur