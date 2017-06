DAX legt am Mittag zu - Thyssenkrupp-Aktie kräftig im Minus

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.662 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,37 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Linde, der Deutschen Lufthansa und von ProSiebenSat.1. Die Aktien der Deutschen Telekom und von Thyssenkrupp rangieren gegenwärtig kräftig im Minus am Ende der Liste.

Die "Rheinische Post" hatte zuvor berichtet, dass die Lage von Thyssenkrupp vor der möglichen Stahlfusion mit dem britisch-indischen Konkurrenten Tata schwieriger als bisher bekannt sei. Dabei beruft sich die Zeitung auf interne Thyssenkrupp-Unterlagen von Mitte Mai. Demnach sollen drei der fünf Konzernsparten Probleme haben, mit der Konkurrenz mitzuhalten. Die Telekom-Aktien werden heute ex Dividende gehandelt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur