DAX legt am Mittag zu - Technische Schwierigkeiten am Hexensabbat

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat am Freitag bis zum Mittag zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit 12.408 Punkten berechnet, 0,5 Prozent stärker als bei Donnerstagsschluss. Dabei war der Handel zum sogenannten Hexensabbat mit technischen Schwierigkeiten gestartet.

Die gleichberechtigte Anbindung der Teilnehmer am Xetra-Handel sei nicht garantiert gewesen, sagte ein Sprecher der Deutschen Börse in Frankfurt der dts Nachrichtenagentur, deswegen ging es erst 30 Minuten später los. So wie heute kommt es viermal im Jahr an den drei weltweit wichtigsten Derivatebörsen zum großen Hexensabbat, an dem Terminkontrakte wie Futures und Optionen verfallen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 21.676,51 Punkten geschlossen (-0,58 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,2326 US-Dollar (+0,16 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur