DAX legt am Mittag zu - Heidelbergcement-Aktie stürzt ab

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.765 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Aktien von Linde mehr als sieben Prozent im Plus. Berichte, wonach die Genehmigung für die geplante Fusion von Linde und Praxair näher rückt, erfreuten offenbar die Anleger. Dagegen stürzten die Anteilsscheine von Heidelbergcement um mehr als neun Prozent ab. Der Konzern hatte zuvor seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr gesenkt. Das vergleichbare Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen werde 2018 im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen, teilte Heidelbergcement mit. Zuvor war man von einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 22.658,16 Punkten geschlossen (-0,80 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1520 US-Dollar (+0,17 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur