DAX legt am Mittag zu - Adidas setzt Höhenflug fort

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat am Mittag weiter zugelegt. Gegen 13 Uhr wurde der Index mit 12.276 Punkten berechnet, 0,45 Prozent höher als bei Vortagesschluss. Adidas-Aktien, die am Morgen schon gut gestartet waren, legten bis Mittag weiter zu und notierten rund zehn Prozent über Vortagesschluss.

Nach kräftigen Umsatz- und Gewinnzuwächsen hatte der fränkische Sportartikelkonzern seinen Aktionäre eine deutlich höhere Dividende angekündigt. Der Vorstand beschloss zudem ein mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,2382 US-Dollar (-0,09 Prozent). Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.326,41 US-Dollar gezahlt (+0,02 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,44 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur