DAX legt am Mittag zu - 13.800-Punkte-Marke geknackt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:40 Uhr wurde der DAX mit rund 13.800 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Mit zwischenzeitlich 13.818,65 Punkten wurde zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch erreicht. Gleich mehrere Faktoren sorgten für gute Stimmung bei den Anlegern. So hatte US-Präsident Donald Trump am Wochenende den Weg für ein umfangreiches Corona-Konjunkturpaket freigemacht. Zudem reagierten die Anleger erleichtert auf den Brexit-Deal, der in der vergangenen Woche doch noch kurzfristig zustande gekommen war, sowie auf den Start der Corona-Impfkampagne. An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Delivery Hero, der Deutschen Post und von Linde. Am Ende der Liste rangieren die Aktien von Heidelbergcement, Daimler und BMW. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 26.854,03 Punkten geschlossen (0,74 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,2202 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8195 Euro zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur