DAX legt zu - Wirecard mit kräftigem Kurseinbruch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.572,41 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von Fresenius Medical Care mit kräftigen Kursgewinnen von über zwei Prozent im Plus, gefolgt von Bayer und von Fresenius.

Die Anteilsscheine von Wirecard standen kurz vor Handelsschluss mit einem kräftigen Kurseinbruch von über fünf Prozent am Ende der Liste, gefolgt von Adidas und von Eon. Marktbeobachter sehen die Beurlaubung eines Wirecard-Managers nach dem Vorwurf finanzieller Unregelmäßigkeiten in Singapur als Grund für den kräftigen Kurseinbruch bei dem Zahlungsdienstleister. Der Mitarbeiter sei freigestellt bis zum Ende der Untersuchung, sagte Wirecard-Chef Markus Braun am Dienstag und bestätigte damit entsprechende Marktgerüchte. Dies sei ein völlig normaler Prozess. Der Mitarbeiter sei seit einigen Wochen von seiner Arbeit entbunden, so Braun weiter. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1305 US-Dollar (+0,14 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur