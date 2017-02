DAX legt zu - Telekom mit dickem Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.827,62 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,60 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Mit Abstand an die Spitze der Kursliste setzten sich am Montag Papiere der Deutschen Telekom.

Grund waren Übernahmegerüchte in den USA. Der japanische Eigentümer des Mobilfunkanbieters Sprint bereitet Medienberichten zufolge einen erneuten Versuch vor, T-Mobile US mit dem zur Softbank gehörenden Anbieter Sprint zusammenzulegen. Die größten Kursverluste gab es hingegen am Montag bei Beiersdorf. Aus den USA gab es wegen eines Feiertages keine Impulse - die Börsen dort waren geschlossen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 19.251,08 Punkten geschlossen (+0,09 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0623 US-Dollar (+0,02 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.237,71 US-Dollar gezahlt (+0,22 Prozent). Das entspricht einem Preis von 37,46 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur