DAX legt zu - RWE, Siemens und Linde vorne

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.263,86 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Fast alle Titel legten zu, kurz vor Handelsende lagen RWE, Siemens und Linde ab weitesten vorne.

Vonovia, Telekom und Henkel gehörten zu diesem Zeitpunkt zu den wenigen Werten, die nachließen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt ebenfalls nachgelassen und mit einem Stand von 19.729,28 Punkten geschlossen (-0,12 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag auch schwächer. Ein Euro kostete 1,1704 US-Dollar (-0,27 Prozent). Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.272,46 US-Dollar gezahlt (+0,03 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,95 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur