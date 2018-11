DAX legt zu - Ölpreise brechen ein

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.192.69 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Kurz vor Handelsschluss standen die Anteilsscheine von der Deutschen Lufthansa an der Spitze der Kursliste.

Die Papiere von RWE verzeichneten die stärksten Verluste. Der Ölpreis brach unterdessen ein. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent fiel am Nachmittag unter die Marke von 60 Dollar und kostete damit mehr als vier Prozent weniger als am Vortag. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1340 US-Dollar (-0,57 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur