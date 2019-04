DAX legt zu - Merck lässt kräftig nach

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.999,93 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Marktbeobachtern zufolge sorgt der starke Beginn der US-Berichtssaison für Aufbruchstimmung bei den Anlegern.

Mit JPMorgan und Wells Fargo haben zwei US-Großbanken am Freitagmittag den Zahlenreigen in den USA eröffnet. Das größte US-Geldinstitut verdiente im ersten Quartal mit 9,2 Milliarden Dollar so viel Geld wie nie. Auch Wells Fargo steigerte den Gewinn deutlich um 17 Prozent. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von BASF mit starken Kursgewinnen von über drei Prozent im Plus, gefolgt von Covestro und von Infineon. Die Anteilsscheine von Merck standen kurz vor Handelsschluss mit kräftigen Kursverlusten von über zwei Prozent am Ende der Liste, gefolgt von Eon und von Beiersdorf. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1319 US-Dollar (+0,55 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur