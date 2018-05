DAX legt zu - Merck mit dickem Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.114,61 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Dabei stachen Aktien des Technologiekonzerns Merck deutlich hervor, der am Donnerstag neue Daten aus klinischen Entwicklungsprogrammen seines Onkologie-Portfolios auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) angekündigt hatte.

"Die Abstracts zu sieben Wirkstoffen und acht Tumorarten werden die Position von Merck als ein aufstrebender Hauptakteur in der Onkologie hervorheben", hieß es dazu - Anleger waren begeistert, die Aktie legte über sechs Prozent zu. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1790 US-Dollar (-0,18 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur