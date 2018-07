DAX legt zu - Lufthansa vorne

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Dienstag freundlich in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.810 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über Montagsschluss. An der Spitze der Kursliste, noch vor den Aktien der Deutschen Bank und von HeidelbergCement, standen die Anteilsscheine der Lufthansa.

Letztere hat ihre Umsatzerlöse im ersten Halbjahr um 5,2 Prozent gesteigert. Die Zahl der Fluggäste und Flüge sowie deren Auslastung haben Höchststände erreicht: Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2018 rund 67 Millionen Passagiere befördert. Schlusslichter der Kursliste waren die Aktien von Merck, Commerzbank und Linde. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,1730 US-Dollar (+0,21 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur