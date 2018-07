DAX legt zu - Lufthansa hebt wieder ab

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.543,89 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,38 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. An die Spitze der Kursliste setzten sich Aktien der Lufthansa, die den ganzen Tag über rund 2,5 Prozent im Plus waren.

Die Anleger störten sich auch nicht daran, dass ein Software-Fehler beim Bonusmeilen-System der Lufthansa derzeit für Chaos sorgt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag fast unverändert. Ein Euro kostete 1,1749 US-Dollar (+0,01 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur