DAX legt zu Handelsstart zu - Deutsche Post vorne

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Freitag mit Pluszeichen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.571 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent über Donnerstagsschluss. Gut los ging es am Morgen für die Deutsche Post, deren Aktien rund zwei Prozent zulegten.

Ein echter Grund war nicht auszumachen, außer, dass manche Anleger nach den deutlichen Verlusten der letzten Monate wohl ein Schnäppchen wittern. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen schwächer. Ein Euro kostete 1,1632 US-Dollar (-0,32 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur