DAX legt im Feiertagshandel zu

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - An den Börsen mit Feiertagshandel haben die DAX-Titel am Dienstag überwiegend zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate wurde der DAX zum dortigen Handelsschluss um 20 Uhr mit 13.291 Punkten berechnet, ein knappes halbes Prozent höher als bei Xetra-Schluss am Montag. Im außerbörslichen Handel von Lang & Schwarz zeigte sich ein ähnliches Bild.

Auch an den Börsen Berlin und Düsseldorf fand regulärer Handel statt, der Xetra-Handel und die Börse Frankfurt waren hingegen geschlossen. Aktien von Infineon, ProSiebenSat.1 und Heidelbergcement legten auf Tradegate am deutlichsten zu, auch RWE und Lufthansa waren gefragt. Papiere von Fresenius Medical Care, Thyssenkrupp und Commerzbank bewegten sich kaum. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagabend wieder etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1656 US-Dollar (+0,11 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur