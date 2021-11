DAX legt zu - Energieversorger stark

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.917,98 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Marktbeobachtern zufolge reagierten die Anleger erfreut auf die Ampel-Pläne, verstärkt auf erneuerbare Energien zu setzen und griffen bei Versorgeraktien zu.

Am stärksten zulegen konnten Papiere von RWE, die kurz vor Handelsende über sechs Prozent im Plus waren, Siemens Energy und Eon waren dahinter jeweils über zwei Prozent teurer als am Vortag. Am Listenende rangierten die Werte von Delivery Hero mit über zwei Prozent im Minus, direkt hinter den Papieren von Zalando und Fresenius Medical Care. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1212 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8919 Euro zu haben. Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.790 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 51,33 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur