DAX legt zu - Autobauer lassen nach Trump-Drohung nach

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.579,72 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Die Anteilsscheine von BMW, Daimler und Volkswagen rangierten mit Verlusten von mehr als einem Prozent am Ende der Liste.

Am späten Nachmittag hatte der US-Präsident per Twitter gedroht, künftig 20 Prozent Zoll auf europäische Autos zu erheben. Spitzenreiter im DAX waren am Freitag die Aktien von Bayer, Covestro und der Münchner Rück. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1623 US-Dollar (+0,12 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur