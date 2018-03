DAX legt zu - Aktionäre von Eon und RWE flippen aus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.418,39 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,58 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Aktionäre der Energieriesen Eon und RWE zeigten sich begeistert von den Deals, die am Wochenende bekannt geworden waren.

So wollen die beiden Konzerne die RWE-Öko-Tochter Innogy unter sich aufteilen. Aktien von Eon legten bis kurz vor Handelsschluss fast sechs Prozent zu, die von RWE sogar über neun Prozent. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,2323 US-Dollar (+0,10 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur