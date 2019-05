DAX legt zu - Adidas mit Kurssprung

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.412,75 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Mit großem Abstand an die Spitze positionierte sich die dort selten gesehene Adidas-Aktie, die bis kurz vor Handelsende über sieben Prozent zulegte.

Quartalszahlen, in denen die Gewinnerwartungen übertroffen wurden, ließen Analysten ihre Kursziele nach oben anheben. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1196 US-Dollar (+0,21 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur