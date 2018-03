DAX lässt kräftig Prozent nach - Sorge um US-Politik

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX kräftig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.886,31 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nachdem der Dow am Nachmittag im Plus gestartet war, erholte sich auch der DAX zwischenzeitlich, fiel dann aber später wieder auf das vorherige Niveau zurück.

Den ganzen Tag über hatten sich Eon und Telekom gegen den Trend im Plus gehalten. Deutsche-Bank-Aktien waren dagegen am Ende der Kursliste zu finden, auch Continental und Volkswagen ließen bis kurz vor Handelsende über drei Prozent nach. Sorgen machten den Anlegern die milliardenschweren Strafzölle der USA gegen Waren aus China und die unberechenbaren weiteren Entscheidungen von US-Präsident Trump. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,2353 US-Dollar (+0,26 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur