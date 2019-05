DAX lässt deutlich nach - Trump schockt Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der DAX deutliche Kursverluste verzeichnet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.286,88 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,01 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Mit einem Abschlag von 5,31 Prozent war zwar BASF am Ende der Kursliste, das Papier wurde aber am Montag ex-Dividende gehandelt, ebenso wie die RWE-Aktie, die 4,43 Prozent nachließ.

Eigentlich größter Kursverlierer war daher Thyssenkrupp, der Industriekonzern war 3,55 Prozent billiger zu haben. Trumps Ankündigung, Sonderzölle auf chinesische Produkte kurzfristig und drastisch zu erhöhen, hatte die Anleger zuvor schon in Asien völlig überrascht, an den europäischen und US-Börsen ging es danach ebenfalls deutlich nach unten. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagabend stärker. Ein Euro kostete 1,1203 US-Dollar (+0,21 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur