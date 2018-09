DAX lässt deutlich nach - Banken gegen den Trend im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der DAX deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.210,21 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Gegen den Trend deutlich im Plus waren die Bankentitel.

Allen voran die Aktien der Commerzbank mit einem Zugewinn von 1,4 Prozent bis kurz vor Handelsende. Direkt danach kamen Deutsche-Bank-Aktien, und das, obwohl dieses Papier ebenso wie Eon aus dem EuroStoxx50 geworfen wird. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1556 US-Dollar (-0,50 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur