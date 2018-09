DAX lässt am Mittag etwas nach - Auto-Werte belasten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.360 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Aktien der Energieversorger RWE und Eon entgegen dem Trend im Plus. Die Auto-Werte ließen dagegen nach. Die Anteilsscheine von Continental und BMW befinden sich gegenwärtig am Ende der Kursliste. BMW hatte am Dienstag vor einem schwächeren Geschäftsjahr als bisher erwartet gewarnt. Außerdem sorgte ein Streit zwischen dem Autobauer und seinen Händlern für schlechte Stimmung bei den Anlegern. Die Papiere von Daimler und Volkswagen ließen ebenfalls nach. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 24.033,79 Punkten geschlossen (+0,39 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag fast unverändert. Ein Euro kostete 1,1763 US-Dollar (-0,01 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur