DAX lässt am Mittag nach - Telekom-Aktie kräftig im Plus

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:20 Uhr wurde der DAX mit rund 12.310 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine der Deutschen Telekom entgegen dem Trend mit kräftigen Gewinnen.

Marktbeobachtern zufolge sorgten Medienberichte über eine Wiederaufnahme der Fusionsverhandlungen der Telekom-Tochter T-Mobile US und dem Konkurrenten Sprint für gute Stimmung bei den Anlegern. Die Aktien von Fresenius, der Commerzbank und von Siemens rangieren gegenwärtig am Ende der Liste.

Foto: über dts Nachrichtenagentur