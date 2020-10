DAX lässt am Mittag nach - Euro über 1,18 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.805 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Unter anderem sorgt die Angst vor neuen Corona-Lockdowns weiterhin für schlechte Stimmung bei den Anlegern.

Auch die Verhandlungen über ein neues US-Konjunkturpaket sind weiter ein Thema auf dem Parkett. Mit einer Einigung am Dienstag rechnen Marktbeobachter allerdings nicht. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von MTU, der Deutschen Bank und von Beiersdorf entgegen dem Trend im Plus. Die Aktien von Fresenius Medical Care, der Deutschen Börse und von Fresenius rangieren gegenwärtig am Ende der Liste. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 23.567,04 Punkten geschlossen (-0,44 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag über der Marke von 1,18 US-Dollar. Ein Euro kostete 1,1806 US-Dollar (+0,33 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur