DAX lässt nach - Zurückhaltung vor EZB-Meeting

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.705,81 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Marktbeobachtern zufolge halten sich die Anleger vor dem EZB-Meeting am Donnerstag zurück, das neue Informationen über das weitere Vorgehen des Gremiums offenbaren könnte.

An der Spitze der DAX-Kursliste standen die Papiere von Puma kurz vor Handelsschluss mit über drei Prozent im Plus, direkt vor den Aktien von Fresenius und Symrise. Am Listenende rangierten die Aktien der Deutschen Bank mit über sechs Prozent im Minus, direkt hinter denen von Hellofresh und Deutsche Wohnen. Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.792 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 49,70 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur