DAX lässt nach - Starker Euro kommt nicht gut an

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.313,24 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Marktbeobachtern zufolge kommt der starke Euro bei den Anlegern nicht gut an, da dies Exporte aus der Eurozone in die USA teurer und damit unattraktiver macht.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,2085 US-Dollar (+0,10 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8275 Euro zu haben. Die Aktien von MTU Aero Engines, RWE und Deutsche Wohnen gehörten mit Kursgewinnen von deutlich über einem Prozent kurz vor Handelsende zu den Tagesfavoriten. Die Werte von Linde und Continental rangierten mit Verlusten von über zwei Prozent am Ende der Liste.

