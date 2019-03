DAX lässt nach - Euro stärker

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.657,06 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,25 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere der Deutschen Bank mit starken Kursgewinnen von über vier Prozent im Plus, gefolgt von Thyssenkrupp und Wirecard.

Die Anteilsscheine von Covestro standen zum gleichen Zeitpunkt am Ende der Liste, gefolgt von Infineon und von Adidas. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1336 US-Dollar (+0,08 Prozent). Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.304,19 US-Dollar gezahlt (+0,14 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,99 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur