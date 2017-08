DAX lässt nach - Euro geht Richtung 1,19 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.167,94 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Sorge machte vielen Anlegern eine zu starke europäische Gemeinschaftswährung.

Ein Euro kostete am Nachmittag 1,1873 US-Dollar (+0,62 Prozent). Papiere von Deutsche Börse, RWE und Bayer waren mit am deutlichsten im Plus, die größten Kursverluste gab es bis kurz vor Handelsende bei Deutsche Post, Linde und BMW. Überraschend war der Ifo-Geschäftsklimaindex im August weniger gesunken, als erwartet, auf 115,9 Punkte. Ökonomen hatten vorher mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.292,12 US-Dollar gezahlt (+0,44 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,99 Euro pro Gramm.

