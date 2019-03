DAX lässt nach - China-Daten belasten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.457,84 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Sorge bereiteten den Anlegern neue Zahlen der chinesischen Zollbehörde, wonach im Februar die Ausfuhren in US-Dollar um 20,7 Prozent einbrachen.

Kommentatoren hatten mit einem weit schwächeren Minus gerechnet, nachdem es im Januar überraschend ein Plus gegeben hatte. Gegen den Trend im grünen Bereich und kurz vor Handelsende am Freitag mit einem Plus von über vier Prozent an der Spitze der Kursliste waren Aktien von Wirecard, die seit Wochen eine Achterbahnfahrt hinlegen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1242 US-Dollar (+0,45 Prozent).

