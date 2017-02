DAX kommt nicht in die Pötte! (Daimler, Commerzbank, Deutsche Bank, E.ON, Infineon, BASF, Allianz, Bayer, RWE, Deutsche Telekom)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

wir haben vor einigen Tagen auf die technische Lage im Kurs des deutschen Leitindex hingewiesen. Nachdem dieser erfolgreich aus seiner mehrwöchigen Range ausgebrochen ist, korrigierte er den Ausbruch in dieser Woche komplett und setzte wieder auf dem Ausbruchsniveau bei 11.632 Punkten (Future) auf. Aus der markttechnischen Perspektive ist positiv, dass der Index bisher auf Basis der Tagesschlusskurse darüber geblieben ist. Allerdings scheint er sich gegen Ende der Woche nicht wirklich davon lösen zu wollen.

Euro und Quartalsberichte belasten

Zwei Faktoren könnten dabei belastend sein. Zum einen ist der Euro weiterhin stabil und notierte am Donnerstagnachmittag über 1,08 US-Dollar je Euro. Ein stabiler Euro dürfte sich negativ auf deutsche Exportwerte auswirken, insbesondere angesichts des Umstands, dass Trump offenbar den deutschen Export eindämmen will.

Aber wie es aussieht, scheint der schwache Euro im vierten Quartal kaum dazu beigetragen haben, dass Unternehmen wie Daimler gute Umsätze verzeichnen. Auch die Deutsche Bank enttäuscht mit den Zahlen per viertes Quartal und kann damit nicht an die Performance der US-Investmentbanken anschließen. Sollte der DAX-Index den Range-Bereich wieder unterschreiten, so dürfte er noch bei 11.300 Punkten gut unterstützt sein. Darunter wird es allerdings kritisch und die erste größere Korrektur könnte sich anschließen.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

