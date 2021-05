Der DAX könnte S&P 500, MSCI World & Co. jetzt outperformen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wenn du mich fragst, besitzt der DAX jetzt gute Chancen, andere globale Indizes wie den S&P 500 oder auch den MSCI World zu toppen. Gemeint ist damit natürlich, dass die Rendite in den nächsten Monaten, vielleicht auch insgesamt mittelfristig outperformen könnte. Wobei, Foolish gesagt, eine solche Perspektive eigentlich irrelevant ist. Immerhin geht es uns um einen langfristig orientierten Ansatz.

Dennoch glaube ich, dass ein Merkmal des DAX jetzt entscheidend sein könnte und zu einer Outperformance führen. Lass uns darüber im Folgenden einmal etwas näher sprechen. Sowie auch, welche Rückschlüsse man als Foolisher Investor daraus ziehen sollte.

DAX: Mögliche Outperformance von S&P 500 & Co.?

Der DAX könnte meiner Meinung nach deshalb eine gute Chance auf eine Outperformance besitzen, weil ein Schwerpunkt hier nicht vorhanden ist: nämlich ein Tech-Fokus. Andere Indizes wie eben der S&P 500 oder auch der MSCI World haben starke und global führende Akteure in diesem Markt. Apple und Microsoft beispielsweise besitzen jeweils Marktkapitalisierungen von über 1,5 Mrd. US-Dollar. Das zeigt: Der breite Index ist überproportional von solchen Aktien abhängig. Zumal auch andere Tech-Schwergewichte, beispielsweise die gesamten FAANG-Aktien, folgen.

Unser heimischer Leitindex ist anders strukturiert. Zwar ist mit SAP auch eine Tech-Aktie ziemlich weit oben. Mit Blick auf das aktuelle Kursniveau erkennen wir jedoch, dass hier die Bewertung ebenfalls leicht korrigierte. Ein Discount ist womöglich daher schon jetzt vorhanden. Andere Schwerpunkte im DAX, beispielsweise die Autobauer oder auch die Chemie-Industrie, könnten noch ein Aufholpotenzial haben. Womöglich ist das mit Blick auf die Indexstrukturen ausreichend, um eine leichte Outperformance zu rechtfertigen.

Ich bin zugegebenermaßen wirklich kein Spezialist darin, die Bewegungen der Märkte über Wochen oder wenige Monate vorherzusagen. Eine solche Auffälligkeit könnte jedoch zu einer anderen Performance führen. Kurz- und mittelfristig würde mich daher eine solche Outperformance nicht überraschen.

Take-Away für Foolishe Investoren!

Foolishe Investoren sollten trotzdem vorsichtig sein, wenn sie auf eine solche Performance wetten sollen. Eine Outperformance kann schließlich auch bedeuten, dass der DAX weniger korrigiert als andere breite Märkte. Das wäre per Definition ebenfalls positiver.

Zudem besitzt der zyklische Ansatz im DAX auch seine Schattenseiten. Gerade über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg dürften die Zykliker immer mal wieder Bremsen bei der Performance sein, bloß um dann wieder aufzuholen. Das ist es schließlich, was solche Aktien ausmacht, dass sie gewisse Schwankungen (auch im Wirtschaftskreislauf) besonders stark bemerken.

Eine potenzielle Outperformance ist daher für mich kein Investment-Case. Nein, sondern eigentlich bloß eine Anmerkung, die man zur aktuellen Ausgangslage machen kann. Nicht mehr und nicht weniger möchte ich für heute mit dieser Bestandsaufnahme bezwecken.

