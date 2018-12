DAX kämpft sich vor Weihnachten ins Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor Weihnachten hat sich der DAX zum Wochenausklang doch noch ins Plus gerettet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 10.633,82 Punkten berechnet, ein Zugewinn in Höhe von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Dabei war der DAX schwach gestartet und hatte damit auf Kursverluste an den US-Börsen im Zuge der Fed-Leitzinsentscheidung reagiert.

Selbst die Deutsche-Bank-Aktie, die am Vortag kräftig verloren hatte und am Freitag eine Achterbahnfahrt durchmachte, war kurz vor Handelsende leicht im grünen Bereich. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1414 US-Dollar (-0,31 Prozent).

