DAX hauchdünn im Plus - Autowerte als Zugpferde

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.180,83 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Allen voran fungierten die Autowerte am Donnerstag als Zugpferde.

Aktien von Daimler, BMW und Volkswagen waren an der Spitze der Kursliste zu finden. Offenbar werteten Anleger diverse Vorberichte zur IAA als positiv, auch ein Bericht des "Manager Magazins", wonach die Daimler-Spitze einen Umbau des Konzerns in eine Holding mit den Sparten Pkw- und Transporter, Lkw und Busse sowie Finanzdienstleistungen befürwortet, wurden positiv aufgenommen. Schlusslicht im DAX war kurz vor Handelsende wie schon am Vortag die Aktie von ProSiebenSat.1, die unter pessimistischen Prognosen für den Fernsehwerbemarkt litt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1803 US-Dollar (-0,05 Prozent). Auch der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.287,69 US-Dollar gezahlt (-0,23 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,08 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur