DAX – hängt aktuell am Euro wie eine Klette!(Commerzbank, Deutsche Bank, Bayer AG)

zu Beginn der ersten Jahreswoche hat der DAX-Index einen guten Sprung nach oben verzeichnen können. Da aber der Großteil der weltweiten Börsen am Montag geschlossen waren, durfte man diesen Sprung nicht überbewerten. Dennoch, aktuell bleibt der DAX-Index zumindest stabil, obwohl gegen Ende der Woche auch keine neuen Hochs mehr erreicht wurden. Da der DAX-Index momentan eine hohe negative Korrelation zum Euro aufweist, könnte die anfängliche Schwäche auch am stärkeren Euro bzw. schwächerem US-Dollar gelegen haben.

Euro kurzfristig tendenziell stärker

Der US-Dollar Index verzeichnete im Laufe der Woche einen dynamischen Korrekturschub, womit auch der Euro an Wert gegenüber dem US-Dollar gewann. Der EURUSD-Kurs stieg seit dem Montagtief bei 1,033 US-Dollar je Euro auf zeitweise 1,057 US-Dollar je Euro. Am Donnerstag (05.01.2016) gibt der Euro wieder etwas nach, weshalb sich auch der DAX-Index weiter stabilisiert. Mit den starken Fluktuationen im Euro, lässt sich auch erklären, warum sich der DAX-Index, in den vergangenen Tagen nicht hoch und nicht runter entwickeln konnte. Der EURUSD-Kurs bleibt jedoch trotz der erhöhten Volatilität im Rahmen seinen mittelfristigen Abwärtstrends, weshalb man auch im DAX-Index von tendenziell weiter höheren Kursen ausgehen kann.

