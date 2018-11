DAX hält sich am Freitagmittag im Plus - Lufthansa vorne

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat sich am Freitagmittag im Plus gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index wie schon zu Handelsstart mit rund 11.170 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über Vortagesschluss. Lufthansa behaupteten nach einem guten Start ihre Spitzenposition in der Kursliste, obwohl es keine wesentlichen Unternehmensnachrichten gab.

Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 21.646,55 Punkten geschlossen (+0,65 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1345 US-Dollar (-0,52 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur