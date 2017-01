DAX mit guten Voraussetzungen – Januar ein Vorgeschmack auf 2017!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach dem fulminanten Jahresauftakt nehmen sich die Börsen derzeit ihre wohlverdiente Ruhepause. Markierten zahlreiche Indizes zum Jahresanfang noch neue Mehr-Jahres- oder gar All-Zeit-Hochs, waren die letzten Tagen eher von Seitwärtsbewegungen geprägt. Sie als Teilnehmer an unserem Projekt: Börsenmillion wissen natürlich, dass es sich dabei nur um ein allgemeines Rauschen handelt. Entscheidend:

Das Wichtigste an der Börse ist schlicht und einfach Geld zu verdienen. Sie vermehren Ihr Kapital allerdings nicht, indem Sie jede Meinung jede kurzfristige Bewegung auf die Goldwaage legen und Ihre Positionen sofort anpassen oder sogar ins Gegenteil drehen. Nein, dauerhafter Börsenerfolg gelingt nur mit ein Stück Gelassenheit und solider Trendfolge. Denn das Geld an den Märkten wird in den großen Trends verdient. Die Perspektive:

Die Trends an den Aktienmärkten zeigen auch Dank der expansiven Geldpolitik der Notenbanken eindeutig nach oben. Mittelund langfristig können die Börsen daher eigentlich nur steigen. Natürlich wird es zwischendurch immer wieder Korrekturen geben, die es zu umschiffen gilt, doch die Gesamtsituation ist so lukrativ wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren.

Jetzt für das Projekt Börsenmillion anmelden!