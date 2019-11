DAX gewinnt kräftig - 13.000-Punkte-Marke geknackt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.136,28 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,35 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Als Grund wurden die Arbeitsmarktzahlen aus den USA vom Freitag genannt und die zunehmende Hoffnung auf ein Abkommen im Handelskrieg zwischen den USA und China.

Der US-Handelsminister stellte zudem in Aussicht, Strafzölle auf Autoimporte aus Europa und Asien zu vermeiden. Manche Auto-Werte wie Continental, BMW und Volkswagen waren deswegen kurz vor Handelsende deutlich über zwei Prozent im Plus, unterdurchschnittlich lief es dagegen für Daimler. Aktien von Merck, RWE und der Deutschen Börse waren gar kurz vor Handelsende im Minus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1142 US-Dollar (-0,20 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur