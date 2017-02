DAX: Im freien Fall oder nimmt er nur neuen Schwung? (Daimler, Commerzbank, Deutsche Bank, E.ON, Infineon, BASF, Siemens, Munich Re, Fresenius, Adidas)

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

der deutsche Leitindex hat in dieser Woche seinen Sprung in Richtung neues Jahreshoch geschafft. Zum Ende der Woche hin fällt er jedoch wieder zurück. Kurse für deutsche Bundesanleihen deuten an, dass das politische Risiko trotz der linksliberalen Koalition in Frankreich noch nicht ausgestanden zu sein scheint. Die rechtsextreme Präsidentschaftskandidatin Marie Le Pen baut laut Umfragen ihren Vorsprung weiter aus. Darüber hinaus scheinen auch am US-Aktienmarkt erste Warnsignale in Richtung gesunde Korrektur verzeichnet zu werden. Der Technologiesektor fällt erstmals seit 15 Tagen deutlich. Das zieht auch die deutschen Tech-Werte mit. Der TecDAX fällt zum Ende der Woche hin stärker zurück als der DAX.

Wo liegen die Unterstützungen, falls der DAX einbricht?

Kurzfristig betrachtet dürfte der Kursbereich bei 11.850 Punkten (Future) eine technische Unterstützung zu bieten. Wird diese unterschritten, könnte sich die Korrektur zunächst in Richtung 11.700 Punkte fortsetzen. Darunter käme dann der Kursbereich bei 11.400 Punkten in Frage. Spätestens hier sollte der Index jedoch wieder nach oben drehen, ansonsten besteht das Risiko eines technischen Einbruchs unter 11.000 Punkte.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

