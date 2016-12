DAX fast unverändert - Volkswagen legt nach Einigung zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der DAX fast unverändert geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.468,64 Punkten berechnet, ein leichtes Plus in Höhe von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Die in der Diesel-Affäre ausgehandelte Teileinigung zwischen Volkswagen und den US-Behörden erfreute die Aktionäre.

Die VW-Aktie gehörte wie am Vortag zu den größten Kursgewinnern. Auch Linde-Papiere, die am Dienstag nach Bekanntgabe der Fusionseinigung mit Praxair kräftig verloren hatten, konnten sich am Mittwoch erholen und waren an der Spitze der Kursliste zu finden. Am stärksten nach unten ging es hingegen bei Aktien von Deutsche Börse, Adidas und Deutsche Bank. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,04 US-Dollar (+0,31 Prozent). Der Goldpreis war dagegen fast unverändert, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.131,89 US-Dollar gezahlt (-0,03 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,89 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur