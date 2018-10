DAX erreicht Jahrestief: Experten warten auf Trumps China Deal

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Aktien-Leitindex DAX sackte heute auf ein neues Jahrestief. Auslöser waren schwache Vorgaben von der Wall Street in New York. Notierten die US-Indizes in der Vorwoche noch auf dem Rekordniveau, werden seit einigen Tagen die Gewinne mitgenommen.

Die Investoren warten ungeduldig darauf, dass US-Präsident Donald Trump den unsinnigen Handelsstreit mit China beendet. Parteifreunde und Vertreter der Wirtschaft versuchen Trump davon zu

Ein Beitrag von Rolf Morrien.