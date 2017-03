DAX erneut leicht im Minus - Nur Commerzbank legt kräftig zu

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX nochmal auf hohem Niveau leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.027,36 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Einziger Wert mit einem deutlichen Plus von kurz vor Handelsschluss über vier Prozent war die Commerzbank.

Die Anleger goutieren offenbar einen Bericht der FAZ, wonach die Bank kein Interesse mehr an der Oldenburgischen Landesbank (OLB) haben soll. Mit der hatte schon die Allianz nicht das erhoffte Glück. Auch wurden Gewinne bei französischen Finanztiteln als Grund genannt, die im CAC 40 gut dastehen, weil Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron, der als europafreundlich gilt, derzeit gute Umfragewerte hat. Die Deutsche Bank konnte davon allerdings nicht profitieren, sie war kurz vor Handelsschluss überdurchschnittlich im Minus, ebenso wie Papiere der Deutschen Börse, Linde und Merck am Ende der Kursliste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0550 US-Dollar (+0,42 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.224,18 US-Dollar gezahlt (-0,84 Prozent). Das entspricht einem Preis von 37,31 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur