DAX erholt sich - Fed im Blick

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach den heftigen Verlusten vom Vortag hat der DAX am Dienstag zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.348,53 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Die meisten Werte legten zu, an der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Papiere von Hellofresh, der Deutschen Börse und von Sartorius.

Entgegen dem Trend Verluste gab es bei Zalando, der Deutschen Bank und Covestro. Der Fokus der Märkte liegt mittlerweile vor allem auf der US-Notenbank Fed. Die Ergebnisse der geldpolitischen Sitzung der Fed, die am Mittwoch anstehen, werden mit Spannung erwartet. Die Anleger erhoffen sich davon neue Impulse. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1716 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8535 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.781 US-Dollar gezahlt (+0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 48,87 Euro pro Gramm.

