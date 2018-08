DAX dreht kräftig ins Minus - USA belasten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der DAX nach einem positiven Start kräftig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.163,01 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,58 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Vom Hoch am Vormittag ging es immerhin über drei Prozent nach unten.

Als Grund für den Richtungswechsel wurden unter anderem negative Vorgaben aus den USA genannt. Dabei waren kurz vor Handelsende alle Titel im Minus, allen voran jedoch Thyssenkrupp, Infineon und Bayer. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1328 US-Dollar (-0,15 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur