DAX dreht am Mittwochmittag ins Plus - Henkel vorne

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat nach einem schwachen Start am Mittwochmittag ins Plus gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit 12.259 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent stärker als bei Dienstagsschluss. Papiere von Henkel setzten sich dabei an die Spitze der Kursliste, gefolgt von Linde und Fresenius.

Weiter im Minus waren dagegen insbesondere die Bankentitel Commerzbank und Deutsche Bank und auch die Energieversorger Eon und RWE. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 22.271,77 Punkten geschlossen (-0,31 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1642 US-Dollar (-0,04 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur